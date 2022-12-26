Виралайф

221 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Совсем заездили Путина, он же не Фигаро.Только за вредность ему положено молоко и щадящий режим работы.Путин неожиданно ...
  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Куда порченная кобыла влезет на выходе обязательно дерьмо получится. Хорошо, что пока без погибших.В Израиле задержа...
  • Severyanin
    У него виноваты все, кроме его самого. Не проехал конвой с грузом через азербайджанские пикеты, а что, наши миротворц...Пашинян обвинил р...

Чирков: Соцфонд России оставит прежними сроки перечисления пенсий и всех выплат

Чирков: Соцфонд России оставит прежними сроки перечисления пенсий и всех выплат

pxhere.com Социальный фонд России оставит сроки начисления пенсий и всех выплат без изменений. Об этом заявил РИА Новости председатель фонда Сергей Чирков.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх