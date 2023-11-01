Герой России гвардии старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов / Работа художника Вадима Окладникова Горе пришло не только в семью Гаджимагомедовых и Мазаевых.
Горец - он с детства знал, что будет военным
Комментарии
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Светлана Митленко
Спасибо, Верочка!
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1 д.
Борис Виленский
Для родителей это большое горе. А для народа и для страны это большая гордость, что есть такие люди. Для детей это пример - быть личностью, героем или просто обывателем. Светлая память герою и его товарищам!
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11 час.
Светлана Митленко
Спасибо, Борис!
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9 час.
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