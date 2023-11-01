Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 908 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Светлый
    Поэтому и сегодня нужен СМЕРШ. Но это советский аппарат. Нынешние на это не способны.Как спецслужбам С...
  • Betahon
    Грамотная оперативная комбинация. Именно такими особо "незамысловатыми бюджетными" и славились смершевцы. Хотя, как п...Как спецслужбам С...
  • Светлана Митленко
    Спасибо, ЖаннаПост Памяти худож...

Горец - он с детства знал, что будет военным

Горец - он с детства знал, что будет военным

Герой России гвардии старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов / Работа художника Вадима Окладникова Горе пришло не только в семью Гаджимагомедовых и Мазаевых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Митленко
Спасибо, Верочка!
Ответить
1 д.
Борис Виленский
Для родителей это большое горе. А для народа и для страны это большая гордость, что есть такие люди. Для детей это пример - быть личностью, героем или просто обывателем. Светлая память герою и его товарищам!
Ответить
11 час.
Светлана Митленко
Спасибо, Борис!
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх