Сергей Банарь: "Молдове нельзя быть в серой зоне"

Молдове нельзя быть в серой зоне, поскольку это самое страшное, что может быть для страны при переделе крупных сверхдержав, когда она не попадает ни в одну, ни в другую зону влияния, сама за себя отвечать не может, а другие за нее отвечать не хотят.