Стало известно, как учёным удалось сохранить тело Ленина на 100 лет

Изначально тело вождя СССР планировали выставить для прощания всего на несколько месяцев.В Сеченовском университете рассказали, как их коллегам удалось сохранить тело Владимира Ульянова-Ленина на 100 лет.
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