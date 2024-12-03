Объявившая парламент Грузии нелегитимным и отказавшаяся сложить президентский мандат Саломе Зурабишвили предложила школьникам присоединиться к радикальным антигосударственным протестам, которые идут уже несколько дней.
Зурабишвили призвала детей присоединиться к беспорядкам... Оппам нужен труп, желательно — детский
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anna_n8mailru Надежда Антошкина
Выращивает очередное поколение фашистов.
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5 час.
Марина
а что вы хотите, чтобы сказало НАШЕ Правительство? И, кстати, а НАШЕ в вашем понимании это кто?
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5 час.
Анфиса Иванова
Тех русских, кто там участвует, ни в коем случае в Россию не пускать, а грузинам, отловивших таких, влупить провокаторам пожизненное без права выхода по УДО...и без права российским союзам по защите своих соотечественников пытаться этих гадов - " оне же граждане России... " - выручать...
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4 час.
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