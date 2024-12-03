Зурабишвили призвала детей присоединиться к беспорядкам... Оппам нужен труп, желательно — детский

а что вы хотите, чтобы сказало НАШЕ Правительство? И, кстати, а НАШЕ в вашем понимании это кто?

Анфиса Иванова

Тех русских, кто там участвует, ни в коем случае в Россию не пускать, а грузинам, отловивших таких, влупить провокаторам пожизненное без права выхода по УДО...и без права российским союзам по защите своих соотечественников пытаться этих гадов - " оне же граждане России... " - выручать...