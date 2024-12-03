Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Александр
    Социализм-это первая ,начальная стадия коммунизма.Кто в Китае противник частной собственности?Китай крушит миро...
  • Катерина
    Нас  учили,  что основой СОЦИАЛИЗМА  является общественная собственность на средства производства...  На  этом  и  ид...Китай крушит миро...
  • Александр Рожков
    А ты дай определение социализма. У них, в отличие от нас, идеология социалистическая. А у нас какая идеология? Мы ког...Китай крушит миро...

Зурабишвили призвала детей присоединиться к беспорядкам... Оппам нужен труп, желательно — детский

Зурабишвили призвала детей присоединиться к беспорядкам... Оппам нужен труп, желательно — детский

Объявившая парламент Грузии нелегитимным и отказавшаяся сложить президентский мандат Саломе Зурабишвили предложила школьникам присоединиться к радикальным антигосударственным протестам, которые идут уже несколько дней.

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Комментарии
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anna_n8mailru Надежда Антошкина
Выращивает очередное поколение фашистов.
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5 час.
Марина
а что вы хотите, чтобы сказало НАШЕ Правительство? И, кстати, а НАШЕ в вашем понимании это кто?
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5 час.
Анфиса Иванова
Тех русских, кто там участвует, ни в коем случае в Россию не пускать, а грузинам, отловивших таких, влупить провокаторам пожизненное без права выхода по УДО...и без права российским союзам по защите своих соотечественников пытаться этих гадов  - &quot; оне же граждане России... &quot; - выручать...
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4 час.

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