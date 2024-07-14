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Закон и Порядок

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На Дональда Трампа совершили покушение

На Дональда Трампа совершили покушение

Стрельба раздалась на выступлении Трампа в Пенсильвании, у него окровавлено ухо © AP Photo / Evan Vucci Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости.

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