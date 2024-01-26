Почему полицейские боятся применять силу и оружие. Пример Павла Новикова

ВераВерная Да там вопросов куча на самом деле.

НК Наталья Котельникова А напавшие на банк естественно были мигрантами, да? И диаспора вовремя дала отмашку на репрессии сотрудников МВД, а продажные начальники ничтоже сумнявше их предали. Всё как всегда.