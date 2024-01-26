Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Почему полицейские боятся применять силу и оружие. Пример Павла Новикова

Почему полицейские боятся применять силу и оружие. Пример Павла Новикова

# Чернильница   Друзья, довольно часто, когда мы с вами обсуждаем те или иные противоправные действия совершаемые разными негодяями, мы остаёмся недовольны работой полицейских.

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Комментарии
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ВераВерная
Да там вопросов куча на самом деле.
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1 час.
НК
Наталья Котельникова
А напавшие на банк естественно были мигрантами, да? И диаспора вовремя дала отмашку на репрессии сотрудников МВД, а продажные начальники ничтоже сумнявше их предали. Всё как всегда.
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1 час.
ВераВерная
Да нет, это вряд ли))) Кто ж мигрантов на такую жирную поляну пустит, тут серьёзные дяди  поработали.
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1 час.

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