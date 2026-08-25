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Царьград

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Ekonomim: отношения России и Турции могут испортиться из-за оружия для Украины

Ekonomim: отношения России и Турции могут испортиться из-за оружия для Украины

Москва пока не получила от Анкары разъяснений по поводу передачи Киеву американских вооружений.Отношения между Турцией и Россией могут войти в период охлаждения на фоне возможного решения Анкары передать США американское оружие для последующей отправки Украине.

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