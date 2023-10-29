Командир батальона "Скиф": ВСУ под Соледаром испытавают патронный голод

Командир разведгруппы батальона "Скиф" (Барс-35), входящего в Добровольческий штурмовой корпус (ДШК), с позывным Воля заявил, что украинские военные в районе Соледара начали испытывать дефицит патронов к стрелковому оружию.
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