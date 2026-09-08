Нелегальные ограды демонтировали в Люблине

На юго-востоке столицы с начала года демонтировано 44 незаконных ограждения. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.
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