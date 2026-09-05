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US Envoys Witkoff, Kushner Land In Moscow For Peace Talks As Putin Halts Attacks On Kiev

US Envoys Witkoff, Kushner Land In Moscow For Peace Talks As Putin Halts Attacks On Kiev Roughly 11 days after CIA Director John Ratcliffe unexpectedly traveled to Moscow and reportedly floated a trilateral summit involving President Trump, Russian President Vladimir Putin, and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, US envoys Steve Witkoff and Jared Kushner arrived in Moscow on Saturday morning.

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