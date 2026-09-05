US Envoys Witkoff, Kushner Land In Moscow For Peace Talks As Putin Halts Attacks On Kiev Roughly 11 days after CIA Director John Ratcliffe unexpectedly traveled to Moscow and reportedly floated a trilateral summit involving President Trump, Russian President Vladimir Putin, and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, US envoys Steve Witkoff and Jared Kushner arrived in Moscow on Saturday morning.
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