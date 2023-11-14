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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Демар Дерозан исполнил слепую результативную передачу во время разворота в воздухе

Демар Дерозан исполнил слепую результативную передачу во время разворота в воздухе

Защитник «Чикаго» Демар Дерозан во время встречи с «Милуоки» (109:118) стал автором эффектной результативной передачи.

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