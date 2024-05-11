Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Секретное военное производство Украины

Секретное военное производство Украины

Mundo сообщила о сети секретных заводов украинского министра КамышинаРабочий собирает минометные снаряды на заводе в Украине, 2024 годEvgeniy Maloletka/AP В условиях острой нехватки вооружений, прежде всего боеприпасов, Киев пытается наладить оборонное производство.

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