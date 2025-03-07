Роспотребнадзор объяснил, как выбрать свежие цветы к 8 Марта

Следуетобратить внимание на стебель и лепестки При выборе цветов к 8 Марта сдедует обращать внимание на стебель — он не должен быть сухим, сообщила РИАМО главный специалист-эксперт Сергиево-Посадского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Арина Акимова.