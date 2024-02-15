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Василий Вакаров: НАТО собирается передать Украине 1 миллион беспилотников... от Китая

Василий Вакаров: НАТО собирается передать Украине 1 миллион беспилотников... от Китая

В Украине с радостью распространяют свежие заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга: «Группа союзников собирается объединить усилия и передать Украине 1 миллион беспилотников…» Однако ничего не сообщают о том, что эти беспилотники (две трети из них), НАТО собирается закупить у.

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