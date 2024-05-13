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Закон и Порядок

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«Свинья-копилка», или одна из главных причин бедности

«Свинья-копилка», или одна из главных причин бедности

Мы ещё долго будем разгребать советские ментальные мины… Посмотрел по наводке читателей мультфильм «Свинья-копилка», 1963 год.

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