Индия против нефтяных санкций США

НЬЮ-ДЕЛИ (ИА Реалист). 17 сентября Министерство иностранных дел Индии выступило с официальным заявлением после того, как Палата представителей США 16 сентября приняла законопроект «О санкциях против России и Ирана имени Линдси Грэма 2026 года».
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