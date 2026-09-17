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Индия против нефтяных санкций США

Индия против нефтяных санкций США

НЬЮ-ДЕЛИ (ИА Реалист). 17 сентября Министерство иностранных дел Индии выступило с официальным заявлением после того, как Палата представителей США 16 сентября приняла законопроект «О санкциях против России и Ирана имени Линдси Грэма 2026 года».

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