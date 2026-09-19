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Русский Днепропетровск

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«Россия заберет Одессу». Что предсказал «Нострадамус из Китая», который предугадал Трампа и войну в Иране

«Россия заберет Одессу». Что предсказал «Нострадамус из Китая», который предугадал Трампа и войну в Иране

Елена Мурзина 19 сентября 2026 г., 20:55   Весной 2024 года школьный учитель из Китая Цзян Сюэцинь сделал предсказание: Трамп выиграет президентские выборы, ….

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