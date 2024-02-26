Теперь как шёлковые. России хватило всего одной фразы, чтобы привести Абхазию в чувство

Вчера 68K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. После того, как Абхазия совершила несколько недружественных шагов по отношению к России (освобождение преступника раньше времени и отказ от сотрудничества с Росгвардией), наши предупредили, что с таким подходом, придётся сообщить россиянам о том, что отдых в Абхазии небезопасен и потоки кратно уменьшатся.