Мэр Казани предупредил об ограничениях в дни саммита БРИКС

Автомобильное движение будет ограничено на центральных улицах Казани на время саммита глав государств БРИКС, в школах перенесены каникулы, студенты переведены на дистанционное обучение, 22 октября сообщили РИА Новости слова мэра Ильсура Метшина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии