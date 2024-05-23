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Опасно ли оставлять зарядку от телефона в розетке

Опасно ли оставлять зарядку от телефона в розетке

Жизнь современного горожанина невозможно представить без гаджетов. Но телефоны, планшеты и другие устройства требуют подзарядки, а потому многие не выключают зарядное устройство или переходник из розетки.

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