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Смоленская Газета

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Василий Анохин поздравил смолян с Днём славянской письменности и культуры

Василий Анохин поздравил смолян с Днём славянской письменности и культуры

Сегодня, 24 мая, губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил жителей региона с Днём славянской письменности и культуры: Уважаемые смоляне! Сердечно поздравляю вас с Днём славянской письменности и культуры! Создание письменности по праву относится к важнейшим, судьбоносным событиям в истории человечества.

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