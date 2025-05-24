Василий Анохин поздравил смолян с Днём славянской письменности и культуры

Сегодня, 24 мая, губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил жителей региона с Днём славянской письменности и культуры: Уважаемые смоляне! Сердечно поздравляю вас с Днём славянской письменности и культуры! Создание письменности по праву относится к важнейшим, судьбоносным событиям в истории человечества.
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