В выходной день уделим внимание музею пассажирского транспорта, которого в Краснодаре нет. ▫️Уже несколько лет ОД «Транспортная Инициатива» просит руководство МУП «КТТУ» сделать музей транспорта.
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В выходной день уделим внимание музею пассажирского транспорта, которого в Краснодаре нет. ▫️Уже несколько лет ОД «Транспортная Инициатива» просит руководство МУП «КТТУ» сделать музей транспорта.