«Выдворить нельзя оставить». В России хотят сократить список востребованных профессий для мигрантов

Перечень специальностей, позволяющих квалифицированным иностранным работникам получать вид на жительство без оформления разрешения на временное проживание, Минтруд предлагает сократить с 203 до 31 позиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии