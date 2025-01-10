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Пушков: Откровения Цукерберга разоблачают либеральную диктатуру в США

Пушков: Откровения Цукерберга разоблачают либеральную диктатуру в США

Алексей Пушков в Telegram осветил откровения Марка Цукерберга о давлении властей США, указывающие на существование либеральной диктатуры.

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