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Билаль Кулибали: «Джордан Пул написал мне сразу после драфта. Сказал, что ему не терпится со мной поработать»

Новичок «Вашингтона», 7-й номер драфта Билаль Кулибали провел пресс-конференцию. Кулибали спросили, удалось ли ему пообщаться с кем-нибудь из новых партнеров по команде.

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