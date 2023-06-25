Билаль Кулибали: «Джордан Пул написал мне сразу после драфта. Сказал, что ему не терпится со мной поработать»

Новичок «Вашингтона», 7-й номер драфта Билаль Кулибали провел пресс-конференцию. Кулибали спросили, удалось ли ему пообщаться с кем-нибудь из новых партнеров по команде.
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