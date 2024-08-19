МИД РФ призвал Турцию не участвовать в деструктивной политике Запада

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в ходе встречи с послом Турции в Москве Танжу Бильгичем призвал Анкару отказаться от участия в деструктивной политике Запада в отношении Украины.
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