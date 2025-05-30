Врач Еделев: майонез лучше вообще не брать с собой на летний пикник

Во время поездки на пикник или шашлыки россияне часто берут с собой майонез. Однако этот продукт реагирует на высокие температуры ослаблением эффекта естественных и промышленных консервантов, поэтому портится он крайне быстро, предупредил врач, д.
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