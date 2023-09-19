Главная статья доходов бюджета России после нефти и газа

ФТС: экспорт продовольствия становится главной статьей доходов бюджета России Экспорт продовольствия становится главной статьей доходов федерального бюджета России после нефти и газа, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов рамках Восточного экономического форума.
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