Элеонора Коган

Как тяжело их терять.По себе знаю.Недавно потеряла кошечку Мурку. остались у меня полосатая и пушистая Муся-Бусинка и рыжий ч белым Мишка-Топтыжка!! СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ВАШЕМУ ПЁСИКУ ШАМУСУ!!!! А Мартин и Алексей - замечательная пара, здоровья им и долголетия!!!!А море им поможет выжить, главное, что они вместе!!!!!!