Animals Мартин не грустил. Это хилое слово для того, что он чувствовал. Он страдал, болел, погибал.
Накатило
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alex Nемо
👍
Ответить
3 н.
Ирина Чещина
Прекрасный рассказ! Добрый и трогательный...
Ответить
3 н.
Элеонора Коган
Как тяжело их терять.По себе знаю.Недавно потеряла кошечку Мурку. остались у меня полосатая и пушистая Муся-Бусинка и рыжий ч белым Мишка-Топтыжка!! СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ВАШЕМУ ПЁСИКУ ШАМУСУ!!!! А Мартин и Алексей - замечательная пара, здоровья им и долголетия!!!!А море им поможет выжить, главное, что они вместе!!!!!!
Ответить
3 н.
Свежие комментарии