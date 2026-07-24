Приколисты
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Приколисты

418 184 подписчика

Накатило

Накатило

Animals Мартин не грустил. Это хилое слово для того, что он чувствовал. Он страдал, болел, погибал.

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Комментарии
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Alex Nемо
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3 н.
Ирина Чещина
Прекрасный рассказ! Добрый и трогательный...
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3 н.
Элеонора Коган
Как тяжело их терять.По себе знаю.Недавно потеряла кошечку Мурку. остались у меня полосатая и пушистая Муся-Бусинка и рыжий ч белым Мишка-Топтыжка!! СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ВАШЕМУ ПЁСИКУ ШАМУСУ!!!! А Мартин и Алексей - замечательная пара, здоровья им и долголетия!!!!А море им поможет выжить, главное, что они вместе!!!!!!
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3 н.