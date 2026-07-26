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Рөстәм Миңнеханов Магҗан Җомабаев фәнни-мәдәни үзәгендә булды

Рөстәм Миңнеханов Магҗан Җомабаев фәнни-мәдәни үзәгендә булды

Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнеханов, Төньяк Казахстан өлкәсе хакиме Гауез Нурмөхәмбәтов, Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының Милли Шура рәисе Васил Шәйхразыев Петропавловскида «Магҗан үзәге» фәнни-мәдәни хабында булдылар.

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