Рөстәм Миңнеханов Магҗан Җомабаев фәнни-мәдәни үзәгендә булды

Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнеханов, Төньяк Казахстан өлкәсе хакиме Гауез Нурмөхәмбәтов, Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының Милли Шура рәисе Васил Шәйхразыев Петропавловскида «Магҗан үзәге» фәнни-мәдәни хабында булдылар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии