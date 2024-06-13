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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Браун о 0-3 в финале: «У меня нет слов, это кажется нереальным. Но работа еще не закончена»

«Селтикс» одержали 10-ю победу подряд в плей-офф, обновив рекорд клуба. Команда выиграла все семь гостевых матчей в этом розыгрыше плей-офф.

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