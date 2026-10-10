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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брэндин Подземски согласовал 5-летний контракт на 110 млн с «Голден Стэйт»

« Голден Стэйт » договорился о продлении контракта с защитником Брэндином Подземски . 19-й номер драфта-2023 заработает 110 млн за 5 лет.

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