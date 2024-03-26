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Царьград

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Врач-психолог Никишина рассказала, как лечить ПТСР пострадавшим в «Крокус Сити Холле»

Врач-психолог Никишина рассказала, как лечить ПТСР пострадавшим в «Крокус Сити Холле»

Вечером 22 марта перед концертом четверо вооруженных террористов открыли стрельбу по посетителям.Трагедия, произошедшая в «Крокус Сити Холле», не пройдет бесследно не только для тех, кто потерял своих близких или получил ранения и ожоги, но и просто стал свидетелем страшных событий.

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