«Они больше не нуждаются в защите»: Норвегия ужесточила миграционные правила для украинцев

Правительство Норвегии в декабре ужесточило миграционные правила для украинцев. Если они не хотят потерять статус беженцев, им нельзя ездить на новогодние праздники к себе домой, заявила министр юстиции Эмили Энгер Мель.
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