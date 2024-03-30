Не просто в отставку, а сразу за решётку: Задержаны высокие чины, чистки начались?

brigadier21 Snytsarienko

Вообще - легализация каналов контрабанды и массовых миграционных потоков - должны проходить не как экономические преступления, а как измена Родине, так как коррумпированными чиновниками создаются реальные условия для развёртывания неподконтрольной государству сети баз, оснащённых самыми современными средствами, практически никак не учтёнными силовыми структурами. Сквозной канал контрабанды из Таджикистана и Грузии в Ростов, а оттуда в ДНР, затем в Польшу - давно притча во языцах. Его надо жёстко дробить и по возможности - полностью перекрывать хотя-бы таджикский коридор, как минимум мы уберём поставки нейролептической наркоты, прошедших боевую подготовку в Афганистане - таджикских боевиков. И соответственно - в первую очередь надо чистить легализующих это всё чиновников. С приговорами от четвертака и выше, что-бы впитали, что так делать не стоит....