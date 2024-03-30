Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Не просто в отставку, а сразу за решётку: Задержаны высокие чины, чистки начались?

Не просто в отставку, а сразу за решётку: Задержаны высокие чины, чистки начались?

Не просто в отставку, а сразу за решётку. Чистки начались? Задержаны высокие чины из Минэкономразвития и ФТС.

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Комментарии
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Александр Рожков
А почему наконец то? Жареный петух клюнул?
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10 час.
Николай Лежнин
А разве устарело? Что вор должен сидеть. Если нет, то прокурора в тюрьму. Значит он взяточник.
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9 час.
brigadier21 Snytsarienko
Вообще - легализация каналов контрабанды и массовых миграционных потоков - должны проходить не как экономические преступления, а как измена Родине, так как коррумпированными чиновниками создаются реальные условия для развёртывания неподконтрольной государству сети баз, оснащённых самыми современными средствами, практически никак не учтёнными силовыми структурами. Сквозной канал контрабанды из Таджикистана и Грузии в Ростов, а оттуда в ДНР, затем в Польшу - давно притча во языцах. Его надо жёстко дробить и по возможности - полностью перекрывать хотя-бы таджикский коридор, как минимум мы уберём поставки нейролептической наркоты, прошедших боевую подготовку в Афганистане - таджикских боевиков. И соответственно - в первую очередь надо чистить легализующих это всё чиновников. С приговорами от четвертака и выше, что-бы впитали, что так делать не стоит....
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2 час.

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