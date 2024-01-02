Россия  возглавила СНГ сроком на один год

C 1 января Россия стала председателем в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Среди ключевых задач на предстоящий год: укрепление авторитета организации и связей с региональными объединениями, а также совместное противодействие внешним вызовам.
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