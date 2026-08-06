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Украинские компании сетуют на значительный ущерб от атак на складские помещения

Украинские компании сетуют на значительный ущерб от атак на складские помещения Западная пресса отмечает, что всего за месяц ВС РФ ликвидировали .

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