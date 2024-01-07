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Российские ученые создали технику для эффективной уборки снега

Российские ученые создали технику для эффективной уборки снега

В Саратове ученые разработали снегоуборочную машину, которая сможет эффективнее очищать дороги от снега различной плотности, а также убирать снежные валы высотой до 1 м, рассказали в Саратовском государственном техническом университете им.

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