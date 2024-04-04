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Настоящая причина, по которой Макрон вдруг стал жестко говорить о России

Что нам следует делать с недавним ужесточением позиции Эммануэля Макрона по вопросу конфликта на Украине? В начале конфликта президент Франции провел бесчисленные часы в разговорах с Владимиром Путиным; теперь он проводит время, раздумывая над сценариями, согласно которым французские войска могут ….

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