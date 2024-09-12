В карельской деревне люди взялись обустраивать свою жизнь

В деревне Юргилица Пряжинского района местные жители и дачники делают проживание в глубинке комфортным Население деревушки совсем небольшое: на зиму остаются сорок человек, летом, конечно же, численность проживающих возрастает в разы.
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