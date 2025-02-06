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Царьград

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Агент Овечкина раскрыл, за счёт чего хоккеисту удаётся успешно играть в 39 лет

Агент Овечкина раскрыл, за счёт чего хоккеисту удаётся успешно играть в 39 лет

По словам Чистякова, результативность Овечкина напрямую связана с изменениями в его подготовкеВ сентябре этого года нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину исполнится 40 лет.

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