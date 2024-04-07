30 минут на кухне: заливной пирог с бананово-кофейным сочетанием на сковороде

Без духовки вполне реально приготовить вкусный пирог на сковороде. Для этого необходимо сделать банановую начинку, обжарив фрукт в карамели, залить ее жидким тестом, в которое добавлен растворимый кофе, и готовить пирог с двух сторон.
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