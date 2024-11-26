Т-банк создал свои маркетплейс и соцсеть

Т-банк обновил банковское мобильное приложение и представил «метамаркетплейс» под названием «Шопинг», соцсеть, чтобы «клиенты могли общаться друг с другом», и сервисы для оценки недвижимости и авто, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя кредитной организации.