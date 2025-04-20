Знакомство участников IV Форума развития гражданского общества с производственным потенциалом страны.

Экскурсия на ЗАО ´Легпромразвитие´, занимающееся полным циклом производства изделий из пластмасс, пошивом спецодежды и спецобуви, стала ярким примером того, как современные технологии и высокое качество могут способствовать развитию отечественной промышленности.