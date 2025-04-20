Знакомство участников IV Форума развития гражданского общества с производственным потенциалом страны.

Экскурсия на ЗАО ´Легпромразвитие´, занимающееся полным циклом производства изделий из пластмасс, пошивом спецодежды и спецобуви, стала ярким примером того, как современные технологии и высокое качество могут способствовать развитию отечественной промышленности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии