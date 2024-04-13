Потенциальные отставки и золотой матч. «Сочи» – «Спартак» - На удивление исторически важный матч для «Спартака».
В дерби будет бой за медали. 24-й тур РПЛ подкинет тем для разговора
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Максим Комаров
Мама Роза и ергей расстроились, еще дурак форум. Но ваши слезы не волнуют никого, вы прокляты. И вообще миру похрену на ваш спаратак, или как там это недоразумение называется? Война! Иран ударил Это важно А вы никто и звать вас никак
Ответить
9 мин.
Максим Комаров
А вы сражались за что, пидрилки? А, вы не сражались. Вы традиционно отдались. Где Семак и где ты, мама Роза? Гавно
Ответить
7 мин.
Максим Комаров
Вчера для Лены гиены и ее поклонника зеро был черный день. А и много таких впереди!
Ответить
1 мин.
Свежие комментарии