В дерби будет бой за медали. 24-й тур РПЛ подкинет тем для разговора

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Не только о футболе

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Комментарии
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Максим Комаров
Мама Роза и ергей расстроились, еще дурак форум. Но ваши слезы не волнуют никого, вы прокляты. И вообще миру похрену на ваш спаратак, или как там это недоразумение называется? Война! Иран ударил Это важно А вы никто и звать вас никак
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9 мин.
Максим Комаров
А вы сражались за что, пидрилки? А, вы не сражались. Вы традиционно отдались. Где Семак и где ты, мама Роза? Гавно
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7 мин.
Максим Комаров
Вчера для Лены гиены и ее поклонника зеро был черный день. А и много таких впереди!
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1 мин.

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