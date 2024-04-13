В дерби будет бой за медали. 24-й тур РПЛ подкинет тем для разговора

Максим Комаров Мама Роза и ергей расстроились, еще дурак форум. Но ваши слезы не волнуют никого, вы прокляты. И вообще миру похрену на ваш спаратак, или как там это недоразумение называется? Война! Иран ударил Это важно А вы никто и звать вас никак

Максим Комаров А вы сражались за что, пидрилки? А, вы не сражались. Вы традиционно отдались. Где Семак и где ты, мама Роза? Гавно