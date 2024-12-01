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В Приморье десятки перевозчиков оштрафованы за серьезные нарушения

В Приморье десятки перевозчиков оштрафованы за серьезные нарушения

В Приморском крае 244 транспортных средства проверены при помощи постов весогабаритного контроля. Среди перевозчиков выявлены сразу 26 нарушений, а общая сумма штрафов для водителей большегрузов составила около одного миллиона рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

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