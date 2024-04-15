Тамара с радостью взялась помогать по хозяйству дочери с зятем, когда те купили новую квартиру. Но они принялись сильно эксплуатировать Тамару, не считаясь с ее возрастом.
Золушка на пенсии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей ЮгЗапСиб
Где же на каждую Тамару такого Михаила найти? Вот и батрачат Тамары на своих деток, пока не свалятся.
Ответить
15 час.
radiofree RF
Молодец Тамара Петровна,сбросила ярмо рабства.Мы не рабы,рабы,не мы.
Ответить
14 час.
Элеонора Коган
Молодец Тамара Петровна, так держать!!!Давно пора было бежать от дочки эксплуататорши.Спасибо Михаилу Николаевичу,пробудил в ней счастье!!!!
Ответить
11 час.
Свежие комментарии