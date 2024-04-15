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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Золушка на пенсии

Золушка на пенсии

Тамара с радостью взялась помогать по хозяйству дочери с зятем, когда те купили новую квартиру. Но они принялись сильно эксплуатировать Тамару, не считаясь с ее возрастом.

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Комментарии
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Сергей ЮгЗапСиб
Где же на каждую Тамару такого Михаила найти? Вот и батрачат Тамары на своих деток, пока не свалятся.
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15 час.
radiofree RF
Молодец Тамара Петровна,сбросила ярмо рабства.Мы не рабы,рабы,не мы.
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14 час.
Элеонора Коган
Молодец Тамара Петровна, так держать!!!Давно пора было бежать от дочки эксплуататорши.Спасибо Михаилу Николаевичу,пробудил в ней счастье!!!!
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11 час.

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