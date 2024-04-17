Стало известно о возмущении США решением Израиля

NYT: в США были возмущены, что Израиль не советовался перед ударом по Дамаску Американские официальные лица были возмущены тем, что Израиль не проконсультировался с Вашингтоном перед тем, как нанести удар по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске.
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