У шимпанзе обнаружили уникальные человеческие черты

Ученые Оксфордского университета и Института поведения животных Общества Макса Планка в сотрудничестве с международными исследователями обнаружили, что уникальные поведенческие черты, характерные для человека, могли сформироваться до расхождения человека и шимпанзе.
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